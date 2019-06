Calciomercato Milan – Il Milan 2019-2020 inizia a prendere forma. Ieri la ‘sistemazione’ dell’area tecnica, con Maldini direttore tecnico e Boban Chief Football Officer. Ora si attende l’annuncio di Giampaolo, che ieri si è liberato dalla Sampdoria.

Proprio con Giampaolo si è già parlato di campagna acquisti. In ballo sempre i nomi di Sensi per il centrocampo e Lovren per la difesa, ma ci sono anche alcuni elementi che – recentemente o in passato – il tecnico ha allenato in blucerchiato: oltre a Praet, infatti, spunta il nome di Torreira, quest’anno all’Arsenal dopo aver fatto molto bene a Genova. E’ la Gazzetta dello Sport odierna a darne notizia, riferendo che il centrocampista non disdegnerebbe un ritorno in Italia. Ma c’è la grana sul prezzo: i Gunners lo hanno acquistato per circa 30 milioni, in rossonero non arriverebbe per meno di 40. Sondaggio per ora, si attendono novità. Le alternative in quel ruolo comunque, come detto sopra e in questi giorni, non mancano.