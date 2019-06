Calciomercato Milan, novità sugli attaccanti: le decisioni su André Silva e Suso [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO MILAN – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André Silva. Lo spagnolo sembrava fuori dal progetto rossonero, ma Giampaolo si è imposto e vuole trattenerlo per reinventarlo da trequartista nel suo 4-3-1-2. Di ritorno dal Siviglia, l’attaccante portoghese André Silva cerca rilancio. Anche per lui si profila una conferma, magari come spalla di Piatek. L’altra punta in rosa rimarrebbe Patrick Cutrone, pronto a giocarsi un posto a meno che Silva non deluda nel ritiro estivo e il Milan si guardi intorno per trovare un’altra punta.