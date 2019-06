CALCIOMERCATO MILAN – Arrivata l’ufficialità di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico di Bellinzona ha già fatto il nome di un suo pupillo per il mercato: Patrick Schick. Il ceco è in cima alla lista dei desideri del neo-allenatore rossonero, che lo ha “cresciuto” alla Sampdoria e lo vorrebbe rilanciare al Milan, dopo gli anni non positivi alla Roma. I giallorossi sparano alto: 30-35 milioni ma, secondo la Gazzetta dello Sport, nell’affare potrebbe rientrare Cutrone. La Roma è alla ricerca di un attaccante e il giovane rossonero è sicuramente un profilo gradito dalle parti di Trigoria anche se un conguaglio economico in favore dei giallorossi servirebbe comunque, mentre Schick potrebbe essere la spalla ideale di Piatek. Gli altri nomi in ballo per il Milan sono quelli di Torreira (trattativa quasi impossibile), Sensi (ci sono 5-10 milioni di differenza tra domanda e offerta), Praet e Andersen. Proprio quest’ultimo ha fatto sapere che lascerà la Sampdoria. Insomma, il nuovo Milan prende forma e anche se per il momento si tratta solo di idee lo scambio Patrick-Patrick potrebbe rivelarsi una mossa giusta per entrambe le squadre.