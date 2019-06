Calciomercato Milan, Reina respinge l’assalto della Juve: il portiere spagnolo vuole restare

CALCIOMERCATO MILAN – Pepe Reina respinge le sirene della Juventus. Il portiere spagnolo è stato accostato ai bianconeri subito dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, al quale è molto legato. Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile scambio di portieri con Mattia Perin, poco utilizzato da Allegri nella scorsa stagione e desideroso di tornare in Nazionale. Come riporta ‘As’, il 36enne spagnolo a Milano sta bene e lascerebbe i rossoneri, con cui ha un contratto fino al 2021, solo per una squadra che gli garantirebbe un posto da titolare. Possibilità peraltro che potrebbe verificarsi proprio al Milan, nel caso di cessione di Gianluigi Donnarumma, corteggiato dal Psg.