Calciomercato Milan, missione a Madrid: spesa in casa Real

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha deciso di affidarsi all’allenatore Giampaolo, una scelta coraggiosa per provare a migliorare il risultato della scorsa stagione e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo la dirigenza non sta di certo a guardare, nelle ultime ore missione a Madrid per provare ad intavolare qualche trattativa. Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Dani Ceballos, il rapporto con Zidane è ai minimi storici e quindi l’addio sembra inevitabile, i problemi per il Milan non mancano come la richiesta del cartellino ma anche l’ingaggio. Nel mirino anche Borja Mayoral e Martin Odegaard. Il Milan anche considerando i problemi di Fair Play finanziario punta ad alcuni prestiti, il Real Madrid potrebbe accettare perchè costretto a cedere.