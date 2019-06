Calciomercato Milan, tre colpi per sognare il rilancio: il nuovo 11 di Giampaolo [NOMI]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Cambiare, ma non troppo. Già una mezza rivoluzione in casa Milan è avvenuta dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Recuperato in extremis Maldini, si dovrà scegliere con attenzione un tecnico che sappia lavorare coi giovani rilanciando il progetto rossonero. A tal proposito il nome che si fa con insistenza è quello di Giampaolo, il quale al momento pare non abbia concorrenti in grado di insidiarlo. L’allenatore della Sampdoria risponde al meglio alle caratteristiche che chiede la dirigenza e potrebbe inoltre portare con sé qualche elemento avuto in blucerchiato.

A qualcuno che arriva ci sarà più di un calciatore che farà le valigie, in quanto non si sposa granché con il modulo di Giampaolo. Quest’ultima, infatti, pare essere una delle poche certezze: il 4-3-1-2, suo marchio di fabbrica, è stato tra l’altro riproposto più di una volta da Gattuso in questa stagione. A non trovarvi spazio, ad esempio, gente come Suso e Castillejo, i quali potrebbero andar via facendo spazio a qualche centrocampista centrale, vista anche la partenza di Bakayoko. Da valutare il futuro di André Silva, per capire se potrà tornare utile alla causa anche come alternativa. In caso contrario, serve almeno un’altra punta. In alto la FOTOGALLERY con l’undici di Giampaolo.