Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione. Nel mirino di Giuntoli diversi ruoli: dai terzini ai centrocampisti fino ad un grande attaccante. I partenopei vogliono interrompere l’egemonia della Juventus e De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli lavorano fianco a fianco per i colpi del mercato estivo. Nei piani del Napoli c’è l’acquisto di un terzino sinistro. A destra è arrivato Di Lorenzo, sulla corsia mancina torna di moda un nome già seguito a gennaio: Alex Grimaldo del Benfica. Dal Portogallo danno per imminente la chiusura dell’operazione.

Calciomercato Napoli, prende forma la squadra per la prossima stagione: due super colpi che fanno sognare i tifosi [NOMI]

Altro nome seguito in prospettiva è il volante del Boca Juniors Agustín Almendra. Centrocampista giovane e con buone qualità sia difensive che in fase di impostazione. Politica dei giovani che va bene al Napoli che, però, proverà il grande colpo in attacco: Rodrigo o Lukaku. Per il centravanti spagnolo, il Valencia spara alto (80 milioni), soldi che il Napoli preferirebbe investire sul bomber belga del Manchester United. Secondo la “Gazzetta dello Sport” il Napoli è pronto ad offrirgli un quadriennale a 10 milioni di euro a stagione. Inoltre, gli azzurri dovranno pensare alle uscite. Nella lista delle cessioni ci sono i vari Inglese, Sepe, Rog, Grassi, Diawara, Ounas, Verdi.