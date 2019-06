CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli programma già la prossima stagione. Si riparte da Ancelotti con l’obiettivo di migliorarsi. Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico dei colpi di spessore durante la prossima sessione di calciomercato. Dopo l’operazione Di Lorenzo, con il terzino dell’Empoli arrivato in Campania per 9 milioni di euro, Giuntoli guarda in Spagna e precisamente in casa Real Madrid: tre gli obiettivi con la speranza di ripetere l’operazione che portò in azzurro Albiol, Callejon e Higuain. Il primo nome è quello di Theo Hernandez, esterno sinistro 21enne di nazionalità francese, quest’anno in prestito alla Real Sociedad. Prezzo del cartellino 15 milioni. Il lavoro di Ancelotti e del suo staff si concentra soprattutto a centrocampo. I nomi seguiti, oltre a quello di Pablo Fornals del Villareal, sono quelli di Marcos Llorente, 24 anni, mediano fisico di interdizione e Dani Ceballos, 22 anni, calciatore più di fantasia e nazionale spagnolo. Costi dei cartellini relativamente bassi (15 mln per Llorente, 20 per Ceballos). Intanto, il Napoli attende novità sul fronte societario della Fiorentina per affondare il colpo per Veretout.