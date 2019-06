L’ennesima stagione importante per lui, che da quando è a Napoli è cresciuto tantissimo, rivelandosi uno dei migliori difensori della Serie A e tra i migliori d’Europa. Non per niente, è ormai un habitué vedere accostato il nome di Koulibaly a tante squadre importanti.

L’ultima in ordine di tempo è il Manchester United, che secondo il Daily Express ha presentato una mega-offerta al calciatore e agli azzurri. I Red Devils metteranno sul tavolo 95 milioni di euro per avviare i negoziati, ma questa offerta verrà quasi certamente respinta dal Napoli che valuta il forte difensore centrale senegalese non meno di 150 milioni di euro.