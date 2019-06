Calciomercato Napoli, James Rodriguez parla del futuro: “Cosa faccio?”, lui risponde così

Delusione, tanta, dopo l’eliminazione in Coppa America. La Colombia di James Rodriguez (che ha messo a segno, invano, il primo rigore della sequenza risultata fatale ai ‘cafeteros’) è stata eliminata ai quarti di finale dal Cile dopo aver comandato il proprio girone. Il calciatore colombiano si è lasciato andare ad un messaggio su Instagram dimostrando tutta la sua frustrazione per la sconfitta.

Ma a fine gara ha parlato anche di futuro, futuro che lo potrebbe vedere in Serie A e con la maglia del Napoli. “Non so – ha detto – e ho 20 giorni per pensarci. Dipende dal Real Madrid, ci sono persone dentro che decidono tanto, io non posso fare niente“.