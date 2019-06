Calciomercato, l’ex portiere della Juventus Neto verso il Barcellona: scambio con Cillessen

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, il Barcellona si avvicina sempre di più a Norberto Murara, meglio conosciuto come Neto. Nel dettaglio secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana hanno sorpassato il Psg nella corsa al portiere del Valencia, l’ex Juve è reduce da una stagione brillante, ben 34 le presenze in campionato e 5 in Europa League. Nelle prossime ore dovrebbe già sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con il Barcellona per ben 4 stagioni. L’ufficialità è prevista già per la giornata di martedì, scambio con Jasper Cillessen che giocherà in Spagna con la maglia del Valencia.