Calciomercato, le notizie di oggi – Gli affari tra Marotta e Cairo, i nomi in entrata per la Juventus, l’Inter si iscrive all’asta per Pépé

CALCIOMERCATO OGGI – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

AFFARI MAROTTA-CAIRO – Il Torino sempre più attivo sul fronte calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato una stagione molto importante e la dirigenza sta valutando le mosse per il prossimo campionato insieme all’allenatore Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ è andato in scena un incontro in un bar di Milano nella giornata di martedì tra Marotta ed il presidente Cairo, i nerazzurri sono tornati alla carica per (I NOMI IN BALLO)

RIVOLUZIONE JUVENTUS – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Maurizio Sarri, la definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì, Abramovich si sarebbe convinto a lasciare libero l’ex Napoli. La dirigenza bianconera ha le idee chiare anche sul fronte calciomercato, prevista una cessione eccellente che è quella di Cancelo. Stagione altalenante per l’ex Inter che quindi può essere considerato un sacrificabile, il calciatore è finito nel mirino del Manchester City, la valutazione è di 60 milioni di euro ma nell’affare con il club inglese potrebbe rientrare Danilo. Ma non solo, in uscita ci sono anche Mandzukic, Cuadrado mentre l’arrivo di un altro big a centrocampo potrebbe mettere a rischio la posizione di Matuidi (GLI ALTRI NOMI)

L’ASTA PER PEPE’ – L’Inter inizia la campagna di rafforzamento con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per campionato e Champions League, l’obiettivo della squadra nerazzurra è quella di ben figurare anche in Europa. In questo senso la scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte rappresenta una certezza assoluta, il tecnico è una garanzia e la dirigenza proverà a costruire una squadra all’altezza. Non solo Dzeko, i nerazzurri sono alla ricerca (LE SQUADRE INTERESSATE E IL COSTO DEL CARTELLINO)

HAZARD AL REAL MADRID – Il Real Madrid ha ufficializzato l’ingaggio di Eden Hazard con una nota sul proprio sito e un post su Instagram. Affare chiuso per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Hazard, attaccante belga ha firmato un contratto fino (LA DURATA E LA DATA DI PRESENTAZIONE)

TUTTE LE ALTRE TRATTATIVE – Secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’originale, in onda su Sky Sport, il Cagliari ha chiuso per il portiere del Venezia Guglielmo Vicario per una cifra intorno al milione e mezzo di euro. Per i sardi vicinissimo anche il colpo Paganini. Il Lecce ha presentato un’offerta all’Empoli per Farias. L’Atalanta si sarebbe inserita per Veretout, sul quale ci sono da tempo il Napoli e alcuni club stranieri. Bertolacci è conteso da Lecce e Genoa. Grifone che starebbe seguendo due giovani: l’attaccante slovacco classe ’99 Robert Bozenik dello Zilina e il difensore Bruno Amione, argentino classe 2002 del Belgrano, stessa squadra di Romero.