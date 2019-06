Calciomercato, le notizie di oggi – Il Bologna guarda in Giappone, Torino e Genoa fanno spese all’Empoli, Udinese e Lecce su un trequartista

CALCIOMERCATO OGGI – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

BOLOGNA OCCHI IN GIAPPONE – Pazza idea in casa Bologna in vista della prossima stagione. La prima mossa è stata molto importante e riguarda la conferma in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, adesso si lavora anche per rinforzare la rosa. Si profila sul mercato una soluzione clamorosa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti per Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese classe ’98 (ECCO CHI E’ IL CENTRALE CHE HA STREGATO IL BOLOGNA)

TORINO E GENOA FANNO SPESA ALL’EMPOLI – Sono ore caldissime per il calciomercato, in particolar modo al centro delle trattative sono finiti i gioielli dell’Empoli pronti a tornare nel campionato di Serie A dopo la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Rade Krunic potrebbe davvero giocare per il Torino nella prossima stagione, sul tavolo anche l’offerta del Genoa ma alla fine dovrebbe prevalere la volontà del calciatore che spinge per la soluzione granata. Così il Genoa potrebbe (L’ALTERNATIVA PER IL GRIFONE)

UDINESE-LECCE SFIDA PER SAPONARA – Il Lecce è sicuramente attivissimo sul mercato, dopo la promozione conquistata nel campionato di Serie A l’intenzione è quella di costruire una squadra all’altezza in grado di raggiungere una salvezza tranquilla. Sono tanti i nomi circolati negli ultimi giorni, alla lista si è aggiunto anche Riccardo Saponara della Fiorentina. Il club viola ha confermato Montella in panchina e nei prossimi giorni (I DETTAGLI)