Calciomercato, le notizie di oggi: Bologna scatenato, l’Atalanta su un centrocampista ucraino , lo scambio tra Roma e Juventus

CALCIOMERCATO OGGI – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

BOLOGNA SCATENATO – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come dimostrato nella seconda parte dell’ultima stagione. Adesso si pensa anche al mercato, secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ si guarda in Belgio, il Bologna ha chiesto informazioni per Bryan Heynen del Genk quest’anno 25 partite e due gol, si tratta di un centrocampista. Sul taccuino c’è anche (TUTTI GLI ALTRI NOMI)

CENTROCAMPISTA ATALANTA – L’Atalanta prepara importanti investimenti per ben figurare anche in Champions League e confermarsi anche nel campionato italiano. Sono in arrivo importanti innesti per il tecnico Gasperini, il primo dovrebbe essere Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk e della nazionale ucraina. Si tratta di un centrocampista sinistro (CARATTERISTICHE E VALUTAZIONE)

SCAMBIO ROMA-JUVENTUS – Il calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ i nomi sono quelli di Manolas e Higuain. La Juventus è alla ricerca (I DETTAGLI E LA SQUADRA CHE PROVA AD INSERIRSI)