Calciomercato, le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan, gli acquisti di Genoa e Bologna, l’offerta del Barcellona per Neymar, tutte le altre trattative

BORJA MAYORAL SUL MILAN – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ha parlato del suo futuro direttamente dal ritiro della Spagna Under 21, con cui sta giocando l’Europeo di categoria. (LE SUE PAROLE)

ACQUISTI GENOA E BOLOGNA – Il Genoa è al lavoro in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso con la salvezza all’ultima giornata. Mossa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è fatta per Pawel Jaroszynski dal Chievo (LE ALTRE TRATTATIVE CHE COINVOLGONO IL CHIEVO)

OFFERTA BARCELLONA PER NEYMAR – Come riporta il giornale spagnolo ‘Sport’, il Barcellona continua a sognare il ritorno di Neymar in blaugrana. L’ultima offerta è di 100 milioni più il cartellino di Coutinho. Il brasiliano è molto apprezzato a Parigi, ma i francesi chiedono (CIFRE E CONTROPARTITE)

LE ALTRE TRATTATIVE – Secondo Sky, il Genoa è vicinissimo a Vignato del Chievo Verona. Il ragazzo rimarrebbe un anno in prestito ai gialloblu. Milan che insiste per il difensore Kabak, chiusura che potrebbe arrivare nelle prossime ore per 15 milioni. Dopo Agoumé, l’Inter prova un altro colpo in Francia: vicino il talento del Troyes, Étienne Youte Kinkoué, difensore dell’Under 17. Lavora anche il Torino: pronto l’assalto a Dimarco e Petagna. Colpaccio del Monza in Serie C: dopo Sampirisi, la squadra di Berlusconi e Galliani ha chiuso per Finotto, la scorsa stagione al Cittadella: sarà riscattato dalla Spal e girato al club brianzolo.