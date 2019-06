Calciomercato, le notizie di oggi – La chiave per sbloccare de Ligt, il nome nuovo per la Juventus, le altre trattative di giornata

CALCIOMERCATO OGGI – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

LA CHIAVE PER DE LIGT – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per tentare un nuovo assalto alla prossima Champions League. E’ ai dettagli l’arrivo a parametro zero di Rabiot, c’è l’accordo con il centrocampista del Psg mentre la decisione dei bianconeri è stata quella di effettuare un importante investimento per il difensore: de Ligt. La valutazione dell’Ajax è di (TUTTI I DETTAGLI)

IL NOME NUOVO PER LA JUVENTUS – “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge in un tweet da parte del portiere Casillas che ha infiammato i tifosi della Juventus nelle ultime ore, un indizio sul mercato portato avanti dalla Juventus che rischia di ribaltare le ultime convinzioni. de Ligt? Rabiot? No (L’INDIZIO DATO DA CASILLAS)

LE ALTRE TRATTATIVE DI GIORNATA – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, ultime trattative pronte a decollare con tante squadre intenzionate a rinforzarsi per la prossima stagione. Una di queste è sicuramente il Genoa, dopo l’accordo con il difensore Zapata ad un passo anche quello con il terzino Barreca, la prossima richiesta di Andreazzoli è Pajac del Cagliari. Attiva anche la Sampdoria che (I NOMI PER SAMP, SASSUOLO, SPAL, LECCE E PARMA)