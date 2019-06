Calciomercato, le notizie di oggi – Duello Reggina-Bari e valzer portieri in Serie C, Di Francesco vuole Berardi alla Samp, i nuovi nomi per il Milan

CALCIOMERCATO OGGI – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

CALCIOMERCATO SERIE C – Il calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Scatenato il Monza che punta Mbakogu ed è ai dettagli per il difensore Sampirisi mentre la Vis Pesaro insegue il difensore Lelj del Ravenna, forte concorrenza anche del Carpi. Il Venezia risolve il contratto con il portiere Facchin, Solerio rinnova contro la Giana, l’Olbia (TUTTE LE TRATTATIVE)

DI FRANCESCO CHIEDE IL PUPILLO BERARDI – La Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Eusebio Di Francesco, l’ex Roma ha trovato l’accordo con il club blucerchiato, ufficialità prevista nelle prossime ore, superata la concorrenza di Stefano Pioli. Si tratta di un ottimo colpo del presidente Ferrero che spera in una stagione da protagonista, è già andato in scena un incontro tra le parti per programmare il futuro ed il mercato. La richiesta di Di Francesco per l’attacco (I DETTAGLI)

HURTADO ALLA SAMPDORIA – I blucerchiati, che stanno attendendo Di Francesco per la panchina (venerdì prevista la firma) dopo aver liberato Giampaolo, sono vicini al secondo acquisto di questa stagione, in seguito a quello di Chabot. (I DETTAGLI DELL’ACCORDO)

NUOVI NOMI PER IL MILAN – Il Milan continua a lavorare sul calciomercato. Spuntano nuovi nomi per i rossoneri, secondo Sky Sport: incontro con l’agente Paco Casal per Gaston Pereiro, trequartista del Psv Eindhoven. L’ex Milan Shevchenko, attuale ct dell’Ucraina, avrebbe consigliato a Maldini e Boban l’acquisto di Vitalij Mykolenko, terzino sinistro della Dinamo Kiev, costo del cartellino 6-7 milioni. Inoltre, il Milan sta pensando anche ad un difensore centrale: il nome nuovo è quello di Ozan Kabak, centrale turco dello Stoccarda. Il promettentissimo difensore ha una clausola rescissoria di 15 milioni e piace molto alla nuova dirigenza rossonera.