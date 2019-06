Calciomercato, le notizie di oggi – L’idea del Milan per il centrocampo, la Lazio cambia le fasce, il mega scambio tra Real Madrid e Manchester United

CALCIOMERCATO OGGI – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

IDEA MILAN CENTROCAMPO – Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da scegliere ancora, quindi, chi sarà il nuovo allenatore, che in un certo senso potrebbe condizionare la scelta di alcuni calciatori. A tal proposito, per il Corriere dello Sport c’è un’interessante idea per il centrocampo rossonero qualora dovesse essere Marco Giampaolo il nuovo tecnico, in questo momento in pole. (APPROFONDIMENTO)

IDEE FASCE LAZIO – Vittoria della Coppa Italia e qualificazione in Europa League per la Lazio, che ha interrotto l’egemonia juventina nella competizione nazionale battendo in finale l’Atalanta. L’obiettivo adesso, più vicino rispetto alle scorse settimane, è il rinnovo con Simone Inzaghi, corteggiato in passato dalla Juventus e poi dal Milan. Risolto il nodo panchina, per i biancocelesti si inizierà a pensare alla rosa. Come riferisce il Corriere dello Sport, la priorità è sulle fasce, per trovare delle alternative a Lulic e Marusic o dei sostituti a Romulo, il cui rinnovo è tornato in bilico. Allo stesso tempo, si cercherà di “svecchiare”,(APPROFONDIMENTO)

MEGA SCAMBIO REAL-MANCHESTER – Non lo ha mai mollato e non ha intenzione di farlo. Il Real Madrid vuole Paul Pogba, è risaputo, e ci sta provando in tutti i modi. Secondo il ‘Times‘ i blancos avrebbero adesso in mente un’altra “tattica” per portare a provare il francese in Spagna. Florentino Perez è pronto a mettere sul tavolo tre nomi (APPROFONDIMENTO)