Calciomercato, le notizie di oggi – L’indiscrezione clamorosa sull’asse Roma-Juve, le mosse di Genoa e Torino

CLAMOROSA INDISCREZIONE ROMA-JUVE – L’indiscrezione lanciata oggi, a tal proposito, è destinata a far parlare qualora trovasse conferme. Secondo quanto affermato infatti dal direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, “la Roma ha chiesto alla Juventus Higuain, ma a zero. Così facendo i giallorossi libererebbero i bianconeri del suo ingaggio“. L’attaccante argentino tornerebbe a Torino con Sarri, ma è difficile che possa rimanere in bianconero. La Roma è una pista praticabile, si attendono sviluppi.

GENOA, CON ANDREAZZOLI ANCHE KRUNIC – Ore decisive in casa Genoa per l’annuncio del nuovo allenatore: Aurelio Andreazzoli. L’accordo con il tecnico che nell’ultima stagione ha guidato l’Empoli c’è da giorni, mancano gli ultimi dettagli e l’uscita di scena di Prandelli che, con la salvezza, ha ottenuto il rinnovo automatico di un anno ad un milione di euro. Andreazzoli potrebbe portarsi da Empoli un vecchio pallino del Genoa: Rade Krunic. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è stata un’accelerata nella trattativa per il centrocampista serbo visto l’inserimento di Eintracht Francoforte, Watford e Fenerbache.

TORINO, NOME NUOVO PER LA DIFESA – Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ si sta cercando un marcatore sul centrosinistra, ritorno di fiamma per Bogdan del Livorno, la trattativa adesso può decollare, difficile arrivare infatti a Juan Jesus della Roma, sia per una questione economica che di volontà del calciatore.