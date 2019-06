Calciomercato, le notizie di oggi – Novità Joao Pedro, Sassuolo, Gervinho e tutte le altre trattative

CALCIOMERCATO – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

JOAO PEDRO, COLPI SASSUOLO, NOVITA’ GERVINHO – Il calciomercato non dorme mai. Joao Pedro è destinato a lasciare il Cagliari. Sul centrocampista c’è l’Atalanta che è molto vicina alla chiusura. Come riporta Sky Sport, l’accordo è in dirittura d’arrivo per 8 milioni più il cartellino di Federico Mattiello. Dopo cinque stagioni tra alti e bassi, dunque, Joao Pedro è destinato a lasciare l’isola per volare in Champions League. Doppio colpo per il Sassuolo di Roberto De Zerbi. A breve (LE ULTIME TRATTATIVE)

TRATTATIVE MILAN DOPO CESSIONE DI DONNARUMMA- Finalmente decolla il calciomercato del Milan. Sono ore caldissime sull’asse Parigi-Milano, nelle ultime ore sono andati in scena nuovi incontri per sbloccare definitivamente l’affare Donnarumma che si prepara al trasferimento in Francia, la valutazione dei rossoneri è di 50 milioni di euro ma nell’affare entrerà anche il portiere Areola, si tratta di una condizione necessaria per mandare in porto la trattativa. Il Milan poi si concentrerà (I NOMI PER I ROSSONERI)

ASSE FIORENTINA-NAPOLI – Asse di calciomercato tra Napoli e Fiorentina, le due squadre sono al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione, in particolar modo attivissima la società del presidente De Laurentiis. Per il centrocampo ritorno di fiamma per Veretout, finito nel mirino anche del Milan il club viola spinge per una cessione al club azzurro (TUTTI I NOMI IN BALLO)

LE ALTRE TRATTATIVE – Il Bologna ha portato a termine l’acquisto di Jerdy Schouten, centrocampista olandese dell’Excelsior classe ’97, battendo la concorrenza di Ajax e Feyenoord. Cessione in vista per la Roma: Gerson vicino alla Dinamo Mosca per 13 milioni di euro. Uscita anche per la Fiorentina con Lafont che giocherà al Nantes nella prossima stagione.