Calciomercato, le notizie di oggi – Il Lecce prova il colpaccio, la lunghissima lista di Cairo, i nomi del Milan

IL LECCE PROVA IL COLPACCIO – Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che sta provando a portare l’attaccante esperto alla corte di Liverani, la trattativa è iniziata già da alcuni giorni e potrebbe trovare esito positivo a breve. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento mentre manca ancora qualcosa per chiudere con il Besiktas ma c’è grande fiducia in casa Lecce. Si avvicina un calciatore in grado di fare la differenza.

LA LUNGHISSIMA LISTA DI CAIRO – Il Torino si tuffa sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra fortissima per la prossima stagione, la base c’è come conferma l’ultimo importante campionato e la qualificazione in Europa League sfiorata. Walter Mazzarri rappresenta sicuramente una garanzia, il presidente Cairo è al lavoro per accontentare l’ex Napoli e Reggina in ogni richiesta. L’intenzione è quella di non cedere alcun big, probabilmente solo Baselli è con la valigia in mano mentre da valutare la situazione dell’attaccante Simone Zaza. In entrata invece sono tantissimi i nomi circolati per il Torino.

I NOMI DEL MILAN – Il Milan programma la prossima stagione. Il primo fondamentale tassello sarà quello della guida tecnica: tra stasera e domani attesa la firma di Giampaolo. Attesa a ore anche l’ufficialità di Frederic Massara in veste di direttore sportivo. Ma il nuovo ds rossonero è già al lavoro insieme a Paolo Maldini per il mercato. Il Milan inizierà dalle uscite con tanti calciatori in procinto di lasciare il club. A salutare saranno certamente Abate, Zapata, Mauri, Montolivo e Bertolacci. Si tenterà anche la cessione di qualche ‘big’ per monetizzare e tentare, dopo il primo acquisto Krunic, altri colpi in entrata.

