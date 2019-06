Calciomercato, le notizie di oggi – Milan molto attivo tra Kabak e Pastore, sogni e suggestioni per il Parma, il nuovo 11 del Brescia

MILAN MOLTO ATTIVO TRA KABAK E PASTORE – Il Milan continua a lavorare per Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Stoccarda. Incontro nel tardo pomeriggio tra la dirigenza rossonera e i fratelli Ozdemir, agenti del calciatore. Sul giocatore c’è da registrare un inserimento del Bayern Monaco nelle ultime ore, ma il Milan garantirebbe la titolarità al ragazzo oltre al pagamento della clausola rescissoria di 15 milioni e di un quinquennale da 1,5 milioni. Ma l’interessante indiscrezione di oggi riguarda l’interesse del neo ds rossonero verso Javier Pastore. Massara accoglierebbe infatti con piacere l’argentino, in uscita da Roma.

PARMA TRA IL SOGNO BALOTELLI E LA SUGGESTIONE BUFFON – Nelle ultime ore sono rimbalzate delle voci riguardanti il mercato emiliano che fanno letteralmente sognare i tifosi crociati. Oltre alla suggestione Buffon, che potrebbe decidere di chiudere la carriera lì dove tutto iniziò, c’è quell’obiettivo poi non tanto nascosto di riportare in Italia Mario Balotelli dopo le diverse esperienze in Francia. Per quest’ultimo, nonostante le difficoltà legate all’elevato ingaggio, c’è la ferma volontà di fare un sacrificio. C’è ancora distanza, ma tutto è aperto. Se per Super Mario si tratterebbe di un colpo importante per l’attacco in ottica risultati, però, l’idea di riportare l’ex portierone azzurro a Parma avrebbe un significato diverso: potrebbe rappresentare la classica operazione ‘immagine‘ che darebbe risvolti positivi all’estremo difensore e alla squadra gialloblu. Ma ci sono vecchie ruggini tra i due, non si sa se risolte, risalenti al Mondiale 2014, in cui Buffon accusò tra gli altri Balotelli di scarso impegno dopo l’eliminazione per mano dell’Uruguay. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL NUOVO 11 DEL BRESCIA – Confermato Corini, il compito della società lombarda è a questo punto quello di iniziare a pensare alla rosa. Partendo dalla situazione legata ai big attualmente in organico. Chi cedere e chi no? Andranno via Martella, Ndoj e Donnarumma, i punti fermi saranno in difesa e i giovani del centrocampo. Questione Tonali. L’impressione è che il giovane talento rimarrà almeno un altro anno con le Rondinelle, per maturare ulteriormente e ‘ammorbidire’ in maniera graduale il salto in massima serie, in cui è all’esordio. Per quanto concerne le entrate, il nuovo guardiano dei pali sarà Joronen. Interventi consistenti a centrocampo, mentre in attacco si sogna il colpaccio, da affiancare all’inamovibile Torregrossa.