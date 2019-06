Calciomercato, le notizie di oggi – Il nuovo Bologna di Mihajlovic e i nomi del Cagliari per il dopo Barella e Joao Pedro

IL NUOVO BOLOGNA – I rossoblu hanno deciso di ripartire dal tecnico che li ha condotti alla salvezza dopo un cammino da grande nella seconda parte di stagione: Sinisa Mihajlovic. Con i dirigenti emiliani si lavorerà sulla rosa: non sono previste rivoluzioni, partirà qualcuno con diverse richieste ma sarà sostituito con calciatori all’altezza. Certezza invece, molto probabilmente, per gente come Soriano, Palacio e Orsolini, punti fermi da cui ripartire. (LEGGI LA FOTOGALLERY CON IL NUOVO 11 DEL BOLOGNA)

CAGLIARI, I NOMI PER IL DOPO BARELLA E JOAO PEDRO – Il mercato del Cagliari decollerà quando si chiuderà la trattativa con l’Inter per Barella, ma intanto i sardi iniziano a guardarsi intorno per il sostituto. Per quanto riguarda il futuro di Nicolò Barella se ne saprà di più dopo l’Europeo Under 21 che il calciatore sta disputando. La sensazione è che si chiuderà sulla base fissa di 35 milioni più un paio di contropartite. Soldi che, una volta entrati nelle casse degli isolani, andranno ad essere reinvestiti per uno o due centrocampisti e un attaccante, vista anche la possibile partenza di Joao Pedro. (LEGGI LA FOTOGALLERY CON TUTTI I NOMI VAGLIATI DAL CAGLIARI PER IL DOPO BARELLA)

INTER, SI VALUTA UN POSSIBILE RITORNO – Torna di moda un nome per il centrocampo dell’Inter: Mateo Kovacic. Il croato è pronto a fare pressione sul Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto pur di tornare in nerazzurro. Torna di moda un nome per il centrocampo dell’Inter: Mateo Kovacic. Il croato è pronto a fare pressione sul Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto pur di tornare in nerazzurro. (L’ARTICOLO COMPLETO)