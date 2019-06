Calciomercato, le notizie di oggi – Pogba alla Juve, la nuova Inter di Conte, Napoli scatenato

POGBA ALLA JUVENTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A cui la Juve potrà far fronte con una contropartita, in questo caso da capire. Di Marzio fa i nomi di Dybala o Douglas Costa, ad esempio, specificando però appunto come sia tutto da valutare. (MERCATO E NON SOLO, LE ULTIMISSIME SULLA JUVE)

LA NUOVA INTER DI CONTE – Negli ultimi giorni sono andati in scena diversi incontri per programmare al meglio il futuro, è stato affrontato l’argomento del calciomercato, si è parlato di conferme e di possibili acquisti. I nomi messi nel mirino sono di quelli importanti, calciatori assolutamente in grado di fare la differenza, il salto di qualità e probabilmente anche in classifica sarà evidente. Oltre l’11 base Conte potrà contare su calciatori di sicuro affidamento come Asamoah, Vecino o Keita. Arrivano tre colpacci che cambiano l’11. (QUESTO L’11 DI CONTE)

I DUE COLPACCI DEL NAPOLI – Da qualche giorno il suo nome viene accostato al Napoli, città in cui ritroverebbe Carlo Ancelotti. James Rodriguez potrebbe rappresentare un colpaccio da parte degli azzurri, che rilancerebbero un calciatore dalle indubbie qualità ma che non ha reso ultimamente per come può. Adesso, ad avvalorare l’ipotesi di un possibile approdo in Italia, il mancato riscatto del Bayern Monaco, che lo aveva acquisito in prestito dal Real Madrid nel 2017 e poteva vantare il diritto di acquistarlo definitivamente. E’ quanto riportato dalla rivista Kicker. Ma non è il solo. A detta del noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, ci sarebbe un’intesa di massima tra i nerazzurri e Duvan Zapata, con Roberto Inglese che potrebbe entrare nell’operazione. (CALCIOMERCATO NAPOLI: JAMES RODRIGUEZ, POGBA E NON SOLO: SI GUARDA ANCHE IN CASA REAL)