Calciomercato, le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso, gli obiettivi del Lecce, l’offerta record della Juventus per Salah

CALCIOMERCATO OGGI – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di calciomercato più importanti di oggi.

ANDRE’ SILVA E SUSO – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André Silva. Lo spagnolo sembrava fuori dal progetto rossonero, ma Giampaolo si è imposto e vuole trattenerlo per reinventarlo da trequartista nel suo 4-3-1-2. Di ritorno dal Siviglia (IL FUTURO DI ANDRE’ SILVA)

GLI OBIETTIVI DEL LECCE – Il Lecce ha intenzione di confermarsi dopo l’incredibile promozione nel campionato di Serie A. In due anni il club giallorosso è passato dalla Serie C alla massima categoria, merito anche e soprattutto dell’allenatore Liverani, vero e proprio artefice della scalata. Adesso l’obiettivo del club è quello di confermarsi, la squadra è già competitiva ma sono necessari innesti di categoria per innalzare qualità ed esperienza nella squadra. Sono infatti in arrivo acquisti in ogni reparto, nelle ultime ore sono circolati tantissimi nomi (LA GALLERY CON TUTTI GLI OBIETTIVI DEI SALENTINI)

L’OFFERTA DELLA JUVENTUS PER SALAH – Ha del clamoroso quanto svela il Daily Mirror: la Juventus avrebbe presentato un’offerta shock per avere Mohamed Salah. La proposta dei bianconeri era di 150 milioni di sterline (168 milioni di euro). Cifre astronomiche e difficilmente veritiere, ma la Juventus ha sicuramente fatto un tentativo per Salah, calciatore che piace alla dirigenza bianconera (L’ALTRO NOME PER I BIANCONERI)