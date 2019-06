Calciomercato Parma, tra il colpaccio Balotelli e la suggestione Buffon: i tifosi emiliani sognano, ma c’è un vecchio precedente…

Suggestioni, sogni, colpacci, trattative. Il Parma è ancora un cantiere aperto. Seppur non sembra possa esserci una rivoluzione, bisogna ancora lavorare per regalare a mister D’Aversa una rosa che abbia la forza di confermarsi in massima serie come fatto quest’anno.

In attesa di capire chi saranno i punti fermi e chi invece andrà via, nelle ultime ore sono rimbalzate delle voci riguardanti il mercato emiliano che fanno letteralmente sognare i tifosi crociati. Oltre alla suggestione Buffon, che potrebbe decidere di chiudere la carriera lì dove tutto iniziò, c’è quell’obiettivo poi non tanto nascosto di riportare in Italia Mario Balotelli dopo le diverse esperienze in Francia. Per quest’ultimo, nonostante le difficoltà legate all’elevato ingaggio, c’è la ferma volontà di fare un sacrificio. C’è ancora distanza, ma tutto è aperto. Se per Super Mario si tratterebbe di un colpo importante per l’attacco in ottica risultati, però, l’idea di riportare l’ex portierone azzurro a Parma avrebbe un significato diverso: potrebbe rappresentare la classica operazione ‘immagine‘ che darebbe risvolti positivi all’estremo difensore e alla squadra gialloblu.

Tutto ancora da decifrare. Ma c’è un particolare episodio che, senza voler togliere illusioni a nessuno, potrebbe andare in controtendenza rispetto a quanto detto. Potrebbe esserci spazio, infatti, soltanto per uno dei due: o Balotelli o Buffon. Motivo? Vecchie ruggini legate al Mondiale 2014, ultima importante competizione giocata insieme dai due con l’Italia. In quell’occasione, i ragazzi di Prandelli vennero eliminati nella fase a gironi dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Uruguay. Sono passati cinque anni esatti, ad oggi, da quella partita, ma rimangono ancora impresse nella mente le parole di Buffon, allora capitano, che nel post gara difese i senatori e andò giù pesante contro tutti coloro che a suo dire non meritavano la maglia azzurra. Tra questi, chiaro il riferimento a Mario Balotelli. Non idilliaco il rapporto tra i due, allora. E adesso? Avranno fatto pace? Difficile dirlo, ma in caso di risposta negativa è facile pensare che possa esserci spazio per uno soltanto…