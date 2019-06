Calciomercato Parma, tutti i nomi per D’Aversa: la lista degli obiettivi [FOTO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO PARMA – La stagione che si è da poco conclusa in casa Parma è stata sofferta adesso l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva per il prossimo campionato e raggiungere una salvezza tranquilla. La decisione è stata quella di continuare con l’allenatore D’Aversa, sono andati in scena incontri tra il tecnico e la dirigenza per programmare le mosse di calciomercato, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore assalto all’attaccante Mario Balotelli, il problema principale al momento è l’ingaggio. Ma sono tanti altri gli obiettivi di mercato del Parma, sfoglia la fotogallery in alto per tutti gli obiettivi.