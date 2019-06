Calciomercato, dalla Spagna: Pogba chiama Sarri, vuole la Juventus

E’ una Juventus scatenata, i bianconeri assoluti protagonisti del mercato e che stanno per rinforzare massicciamente la rosa nonostante una squadra già fortissima. E’ già tutto fatto per l’arrivo del centrocampista Rabiot mentre è ai dettagli la trattativa con l’Ajax per il difensore de Ligt, la Juventus sta per assicurarsi uno dei migliori difensori in prospettiva ma anche per il presente in circolazione. E non è finita. Pogba vuole tornare alla Juventus. E’ questo quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo “AS”, il francese ha fatto sapere al Manchester United di non essere intenzionato a proseguire il ‘matrimonio’, i Red Devils hanno dichiarato il calciatore incedibile ma Pogba ha le idee chiare, vuole i bianconeri. In corsa anche il Real Madrid ma Pogba avrebbe addirittura chiamato Sarri per manifestargli la volontà di tornare in Italia.