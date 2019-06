Calciomercato, quanti possibili affari a costo zero! Da Buffon a Balotelli, passando per Robben: tutti i nomi

CALCIOMERCATO – Tanti grandi campioni in giro per l’Europa, dal 1° luglio non avranno più un contratto e saranno liberi di accasarsi altrove. Tra questi Buffon, Balotelli e Robben. Ma sono davvero tanti i calciatori che potrebbero essere un affare a parametro zero anche per i club italiani.

BUFFON – Per il portiere, che ha salutato il Psg, si profilano diverse ipotesi: Parma e Genoa in Italia, da non scartare il Porto (dove andrebbe a sostituire l’amico Casillas) o addirittura la decisione di appendere i guanti al chiodo.

RABIOT – Anche il centrocampista francese è in uscita dal Psg. Su di lui da tempo gli occhi di Barcellona e Juventus, per un affare che potrebbe rivelarsi davvero azzeccato.

BALOTELLI – Dopo 6 mesi al Marsiglia, Supermario è pronto ad una nuova avventura. Ipotesi italiane con il Parma interessato, ma frenato per ora dalle richieste di ingaggio sue e di Mino Raiola. Attenzione anche alla Fiorentina di Commisso, che potrebbe decidere di aprire in grande la campagna acquisti.

RIBERY – Il francese ha salutato il Bayern dopo una vita con la maglia dei bavaresi. Ora per l’esterno si apre un’ipotesi Premier League, con il neopromosso Sheffield United sulle sue tracce.

ROBBEN – Anche l’olandese ha salutato il Bayern. Seppur frenato da continui problemi fisici negli ultimi anni, la classe è rimasta immutata. A convincersi di questo pare essere sopratutto la Lazio che ci sta pensando seriamente.

FILIPE LUIS – L’Atletico Madrid rischia di perdere un altro pezzo pregiato dopo Godin, passato all’Inter. Il terzino brasiliano è un calciatore appetibili per tanti club europei.

JUANFRAN – La squadra di Simeone rifà le fasce. In partenza anche l’esperto Juanfran. Per lui potrebbero aprirsi altre ipotesi nella Liga (Valencia).

PORTO – Dai dragoni si libereranno Brahimi ed Hector Herrera. Sull’algerino c’è da tempo il Milan, ma attenzione anche alla Roma e alla Sampdoria. Il centrocampista messicano pare invece destinato all’Atletico Madrid.

MANCHESTER UNITED – Due i profili destinati a lasciare l’Old Trafford: Ander Herrera, sul quale c’è il Psg, Antonio Valencia, esterno ecuadoregno, accostato in passato anche all’Inter. Attenzione poi alla questione Mata che, però, alla fine dovrebbe rinnovare.

PREMIER LEAGUE – Tante occasioni a parametro zero dal campionato inglese. Daniel Sturridge non rientra più nei piani del Liverpool, Salomón Rondón, bomber venezuelano, appare destinato in Turchia, Samir Nasri si svincola dal West Ham. Liberi dal 1° luglio anche Lichtsteiner, Welbeck, Cahill, Crouch, Baines, Simpson, Okazaki, Alberto Moreno, Britos, Andy Carrol e Fernando Llorente. Per quest’ultimo occhio alle ipotesi italiane: Milan e Fiorentina su tutte.

In Francia occasione Ben Harfa, che saluterà il Rennes dopo una stagione soltanto. Tantissime occasioni a zero, con i club italiani vigili.