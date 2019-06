Calciomercato, il punto sull’estero: da Morata a Neymar passando per Eriksen e Mbappé

CALCIOMERCATO – Si pensa al calciomercato non solo in Italia ma anche all’estero. Il Chelsea ha chiesto all’ Atlético Madrid di riscattare Alvaro Morata per 55 milioni di euro entro l’estate, come pattuito nell’accordo stipulato lo scorso inverno per il prestito di 18 mesi del giocatore. Secondo il Daily Telegraph, i Blues avrebbe intimato ai Colchoneros di mantenere i patti altrimenti Morata farà ritorno a Londra come previsto da una clausola.

Christian Eriksen è sempre più vicino al Real Madrid. Secondo quanto riferisce il quotidiano danese Fyens, ripreso da Marca, il centrocampista del Tottenham nei giorni scorsi sarebbe stato nella capitale spagnolo per cercare casa.

Kylian Mbappé non rinnoverà il contratto con il Paris Saint-Germain e il Real Madrid è pronto a tornare alla carica nella prossima stagione per portarlo in Spagna. Lo riferisce questa mattina Marca, secondo cui l’attaccante francese avrebbe ribadito al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi di non aver alcuna intenzione di prolungare il contratto. Difficile comunque che Mbappé si muova in questa sessione, molto più probabile il suo addio nella prossima.

Prosegue la trattativa fra il Barcellona e il Paris Saint-Germain per riportare in Spagna Neymar. Secondo le Parisien, il club transalpino avrebbe fissato le condizioni per chiudere l’operazione: 150 milioni e due giocatori tra Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti.