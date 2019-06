CALCIOMERCATO REAL MADRID – Secondo il quotidiano inglese “The Sun” il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire soldi e Ceballos al Tottenham pur di avere Eriksen. Da tempo Ceballos non rientra più nei piani dei Blancos e di Zidane, mentre Eriksen ha dichiarato più volte di voler andar via da Londra. Il Real Madrid vorrebbe provare ad accontentare tutte le parti offrendo al Tottenham 53 milioni di euro più il cartellino del centrocampista della nazionale spagnola Under 21.