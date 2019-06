Calciomercato Real Madrid, presentato Hazard: grande festa al Bernabeu [FOTO e VIDEO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO REAL MADRID – Il Real Madrid ha presentato Hazard allo stadio Santiago Bernabeu. Grande entusiasmo sugli spalti per un acquisto da 100 milioni. Hazard, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, ha fatto il suo ingresso in uno stadio gremito. Presentazione in grande stile quella del belga, introdotto dal presidente Florentino Perez. Queste le prime parole di Hazard da giocatore del Real Madrid: “Grazie presidente Perez, grazie alla mia famiglia. Ho molta voglia di iniziare a giocare con il Real Madrid e vincere tanti titoli, come ha detto il presidente era un mio sogno arrivare al Real, adesso sono qui e voglio solo godermi questo momento”. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.