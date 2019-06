Calciomercato Real Madrid, è il giorno di Luka Jovic: “Ho fatto la scelta migliore” [VIDEO]

CALCIOMERCATO REAL MADRID – E’ il primo giorno di Luka Jovic al Real Madrid. L’attaccante serbo, arrivato per 60 milioni dall’Eintracht Francoforte, è uno degli uomini su cui i Blancos puntano per il rilancio. Oggi Jovic è stato ufficialmente presentato, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Il calciatore è stato introdotto nel nuovo “mondo” dalle parole del presidente Florentino Perez: “Veniamo da una stagione che non è stata quella che ci aspettavamo e per questo lavoreremo per quella nostra ossessione che è la vittoria. Questo club non si arrende mai e continueremo a dimostrarlo. Jovic è un attaccante che piaceva a diverse grandi d’Europa e che ora fa parte della nostra famiglia. Arrivare qui era uno dei suoi grandi sogni, ci ha detto che dormiva con la maglia del Real: grazie allora Luka per aver scelto questa maglia per continuare a crescere come uno dei migliori attaccanti al mondo”.

Queste, invece, le prime parole di Jovic da madrilista: “Sono sicuro di aver fatto la scelta migliore e darò tutto per aiutare il Real Madrid a vincere. Non ho in testa un numero di gol, cercherò di dare il massimo e mostrare quello che so fare”. Sulla coesistenza con Benzema, Jovic ha detto: “Possiamo essere compatibili, spero di imparare molto da lui”. Per quanto riguarda il numero di maglia Jovic ha detto di non avere preferenze ma ha confessato: “Ho un sogno: vincere la Champions“.

Continuano le presentazioni in casa Real Madrid. Dopo Luka Jovic, domani sarà il turno di Eden Hazard: appuntamento alle 19, al Santiago Bernabeu. In basso i VIDEO della prima giornata da “Merengue” di Luka Jovic.