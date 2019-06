CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina lavora senza sosta per costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’arrivo dell’allenatore Mimmo Toscano, una garanzia per il club amaranto che punta alla promozione in Serie C. Nelle ultime ore sono stati chiusi due colpi importanti, sorpresa in porta, sembrava fatta per Nordi invece il nuovo estremo difensore sarà Enrico Guarna, vecchio pupillo della Reggina e seguito anche in passato. Per la difesa arriva invece Andrea Cristini, classe ’94 di provenienza Cuneo, per entrambi contratto fino al 2021.