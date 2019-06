CALCIOMERCATO ROMA – Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato della Roma, prima i movimenti in uscita poi quelli in entrata. Si lavora alla cessione di Manolas, per il difensore sembra un testa a testa tra Napoli e Juventus con gli azzurri in vantaggio. E la Roma avrebbe individuato il sostituto, secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio nello speciale calciomercato potrebbe essere Marc Bartra, difensore de Betis e con un passato al Barcellona.