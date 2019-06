Calciomercato Roma – Nome nuovo per l’attacco giallorosso. In attesa dell’ufficialità di Fonseca come nuovo allenatore, la squadra capitolina inizia a pensare anche alla rosa. Con l’addio sempre più probabile di Dzeko, serve un sostituto all’altezza, anche perché non può essere Schick a sobbarcarsi tutto il peso del reparto.

L’indiscrezione lanciata oggi, a tal proposito, è destinata a far parlare qualora trovasse conferme. Secondo quanto affermato infatti dal direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, “la Roma ha chiesto alla Juventus Higuain, ma a zero. Così facendo i giallorossi libererebbero i bianconeri del suo ingaggio“. L’attaccante argentino tornerebbe a Torino con Sarri, ma è difficile che possa rimanere in bianconero. La Roma è una pista praticabile, si attendono sviluppi.