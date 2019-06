CALCIOMERCATO ROMA – Clamorosa offerta dalla Cina per Stephan El Shaarawy. L’attaccante giallorosso, reduce da un’ottima stagione a livello personale con la maglia della Roma, è fortemente tentato. L’offerta dello Shanghai Shenua è di 10 milioni più bonus, ma la Roma ne chiede 20, nonostante il contratto in scadenza nel 2020. L’ingaggio proposto ad El Shaarawy, visto il soprannome del calciatore, è faraonica: 15 milioni a stagione per tre anni. Pare proprio che oggi sia in programma un vertice che potrebbe essere decisivo.

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulle altre trattative. In uscita c’è Nzonzi, nel mirino del Lione. La Roma chiede almeno 30 milioni per evitare una minusvalenza. Verde, di rientro dal Valladolid, piace all’Aek Atene. In entrata si continuano a battere le piste Veretout, Diawara, Hysaj e Taison.