Il calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ i nomi sono quelli di Manolas e Higuain. La Juventus è alla ricerca di un difensore da alternare a Chiellini ed il giallorosso piace molto al tecnico Sarri, il greco ha inserito nel contratto una clausola da 38 milioni che i bianconeri potrebbero pagare con Gonzalo Higuain, il Pipita non rientra nei piani della Juventus e sarebbe perfetto per la Roma alla ricerca di un attaccante considerando l’addio di Dzeko direzione Inter. Su Manolas tentativo anche del Milan nelle ultime ore ma la Juventus può veramente chiudere la scambio.