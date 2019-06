CALCIOMERCATO ROMA – La Roma riparte da Paulo Fonseca. L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Iniziano a circolare i primi nomi per il mercato. A dirigere le operazioni è atteso Gianluca Petrachi, ds del Torino. Il tecnico portoghese punterà forte sul 4-2-3-1 e i ruoli principali in cui intervenire sono la mediana, la fascia sinistra e la prima punta, oltre al portiere. Dato per scontato che Olsen non giocherà nella nuova Roma di Fonseca, i nomi che potrebbero sostituirlo sono quelli di Sirigu, Cragno, Radu e Anthony Lopes. In particolare, l’estremo difensore del Lione ha il contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe avere un prezzo più accessibile, seppur alto. La pista Radu sembra impercorribile, visto il no dell’Inter e il rumeno destinato a tornare al Genoa in prestito. Difficile arrivare a Sirigu, più semplice la pista Cragno, con il portiere del Cagliari che si è distinto come uno dei migliori della stagione e ha dalla sua parte l’età.

A partire potrebbero essere in diversi: Kolarov, Manolas, Dzeko, Schick. Ecco perché urge trovare dei sostituti. La Roma guarda anche in casa Shakhtar con alcuni fedelissimi di Fonseca che sarebbero pronti a seguirlo: Ismaily è un obiettivo per la fascia sinistra ma le richieste sono alte; per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale i nomi sono quelli di Gianluca Mancini dell’Atalanta e Lucas Verissimo del San Paolo. A centrocampo c’è un tentativo in atto per strappare Veretout al Napoli. Altro nome che potrebbe arrivare via Shakhtar e Marcos Antonio, regista classe 2000.

Infine c’è la questione più delicata, quella relativa al centravanti. La Roma ha puntato Higuain, di rientro dal Chelsea alla Juventus, Belotti, sempre stimato dai vertici giallo-rossi e Facundo Ferreyra, allenato da Fonseca allo Shaktar. Possibile poi uno scambio con il Milan tra Schick e André Silva. Manovre in corso dunque per la Roma, che vuole regalare a Fonseca una squadra in grado di lottare su tutti i fronti.