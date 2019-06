Qualificazione in Champions fallita dopo una stagione travagliata e in cui è andata in scena la rivoluzione tecnica di questo inverno. Dopo l’intermezzo Ranieri, per la Roma è tempo di guardare avanti. Per Fonseca manca solo l’annuncio, poi ci sarà bisogno di guardare alla rosa.

Un ruolo chiave dell’ormai ex tecnico dello Shahktar Donetsk è quello del regista nel suo 4-2-3-1, regista attualmente assente nella rosa giallorossa. Motivo per cui, seppur “col freno a mano tirato”, alla società serve un rinforzo in quella zona di campo. Sono tre i nomi fatti dalla Gazzetta, tutti giovani. Il vero sogno è Donny Van de Beek, tra i protagonisti della favola Ajax che ha sfiorato la finale di Champions League. Centrocampista duttile e completo, sa impostare, sa inserirsi ed è pungente in zona gol. L’unico problema è il prezzo, lievitato dopo le grandi prestazioni di quest’anno. Per ora, quindi, l’olandese resta solo una suggestione. Più facili le piste che portano a Florentino Luis, 20enne del Benfica, e Bruno Guimaraes, 21enne brasiliano dell’Atletico Paranaense.