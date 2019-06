Calciomercato Roma, clamoroso tentativo per Icardi: asse tra i due club, non solo Dzeko

ICARDI ALLA ROMA? Il calciomercato non ha preso ancora il via ma le trattative sono già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino sembra lontano dall’Inter. Nelle ultime ore clamorosa notizia lanciata da Gianluca Di Marzio durante lo speciale calciomercato di Sky, la Roma sta pensando ad un tentativo per Icardi con l’intenzione di portarlo alla Roma. Potrebbe rientrare in una trattativa più ampia con Edin Dzeko, l’Inter può aprire alla cessione ma l’ostacolo principale sembra la volontà dell’argentino, nelle prossime ore previsti contatti con Wanda Nara.