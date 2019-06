CALCIOMERCATO SAMPDORIA – Nasce la nuova Sampdoria. Il club blucerchiato ha deciso di affidarsi ad Eusebio Di Francesco per la panchina, un allenatore che non ha bisogno di presentazione e che rappresenta un lusso per il club. Il club adesso è pronto ad accontentarlo in ogni richiesta, nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ rinforzo per la difesa, è fatta per Fabio Depaoli, accordo totale con il Chievo: operazione da 3 milioni di euro, il calciatore firmerà un contratto di 5 anni per poi sostenere le visite mediche. Si tratta di un buon colpo per la Sampdoria, la squadra prende sempre più forma, di sicuro sarà un 11 spumeggiante.