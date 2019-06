Calciomercato Sampdoria, Di Francesco e 4 colpi per puntare all’Europa: il nuovo undici dei blucerchiati [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO SAMPDORIA – La Sampdoria programma la nuova stagione. Vicinissimo il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco (attesa a giorni l’ufficialità), il ds Carlo Osti inizia a lavorare sul mercato per regalare al nuovo allenatore una squadra all’altezza. Dopo l’ottima stagione disputata dai blucerchiati, sono tanti i pezzi pregiati richiesti da club di prima fascia. A partire da Andersen e Praet, seguiti da Arsenal e Milan su tutte (nelle ultime ore da registrare un’offerta del Tottenham per il danese). Dovessero partire i due gioielli della Sampdoria, il club dovrà rimpiazzarli adeguatamente. Completate già alcune operazioni come quella di Chabot, centrale difensivo tedesco arrivato dal Groningen, che potrebbe prendere il posto del difensore danese, anche se non è escluso un nuovo innesto nel reparto.

Operazione definita anche per quanto riguarda Gonzalo Maroni, talentuoso centrocampista di proprietà del Boca Juniors. La cifra spesa (15 milioni) è un indizio della fiducia che la società ripone nel giocatore, che sarà utilizzato da mezzala offensiva, andando a sostituire Dennis Praet. Vicini anche due colpi in attacco: Hurtado del Gimnasia La Plata e Lammers del Psv Eindhoven. Il primo è un venezuelano, capace di giostrare su tutto il fronte offensivo, anche se il suo ruolo naturale è quello di esterno d’attacco. Il secondo è una classica punta d’area di rigore, che ha fatto molto bene in prestito all’Heerenveen nell’ultima stagione e potrebbe alternarsi con Quagliarella, anche se la Sampdoria cerca altri profili in quel ruolo: si parla di un interessamento per Ivan Santini, punta croata dell’Anderlecht.

Capitolo cessioni. Il modulo di riferimento di Eusebio Di Francesco è il 4-3-3. La Sampdoria in rosa è carente di esterni, mentre ha tanti calciatori che agiscono o si possono adattare nel ruolo di trequartista. Saponara, voluto fortemente da Giampaolo, è destinato ad altri lidi (Lecce o Udinese) mentre Ramirez potrebbe cambiare aria a meno che Di Francesco non lo inventi da mezzala. Jankto dovrebbe rimanere, anche perché in grado di svolgere diversi ruoli, dall’interno di centrocampo all’ala pura. Veniamo al reparto offensivo. Difficile la permanenza di uno tra Gabbiadini e Defrel, nonostante i buoni numeri del francese nella stagione appena conclusa. I riscatti delle due punte costerebbero 15 milioni ciascuno e la Sampdoria ha intenzione di investire questi soldi per altri profili. Arriveranno sicuramente degli esterni d’attacco, mentre Caprari potrebbe essere adattato proprio da ala, nonostante le richieste non manchino. In alto la FOTOGALLERY con il possibile undici di Eusebio Di Francesco alla Sampdoria.