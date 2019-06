CALCIOMERCATO SAMPDORIA – La Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Eusebio Di Francesco, l’ex Roma ha trovato l’accordo con il club blucerchiato, ufficialità prevista nelle prossime ore, superata la concorrenza di Stefano Pioli. Si tratta di un ottimo colpo del presidente Ferrero che spera in una stagione da protagonista, è già andato in scena un incontro tra le parti per programmare il futuro ed il mercato. La richiesta di Di Francesco per l’attacco è chiara: Domenico Berardi. Il calciatore del Sassuolo è un pallino del tecnico, il club neroverde è pronto a sedersi al tavolo della trattativa, l’addio al Sassuolo a questo punto sembra molto probabile. E Di Francesco è pronto a riabbracciarlo alla Samp…