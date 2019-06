CALCIOMERCATO SAMPDORIA – Tante situazioni da risolvere entro le prossime ore in casa Sampdoria, la prima riguarda sicuramente la questione allenatore, è testa a testa Pioli-Di Francesco con la risposta definitiva dell’ex Roma che è previsto entro il weekend. Nel frattempo la dirigenza blucerchiata si muove sul fronte calciomercato, secondo voci provenienti dall’Argentina è vicinissimo l’arrivo di Gonzalo Maroni, trequartista argentino classe 1999, di proprietà del Boca Juniors che nell’ultima stagione è stato mandato in prestito al Talleres, si sta lavorando ad un prestito con diritto di riscatto per una cifra che oscilla tra i 13 ed i 15 milioni di euro. L’accordo di base è stato raggiunto ed adesso deve essere solo formalizzato.