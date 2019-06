CALCIOMERCATO SASSUOLO – Kevin Prince Boateng non sarà riscattato dal Barcellona e farà così ritorno al Sassuolo. Il centrocampista ghanese non ha convinto i blaugrana. Trasferitosi a gennaio in prestito, Boateng ha giocato solo 123 minuti con la maglia del Barcellona. Ora per Boateng si aprono diverse ipotesi: il ghanese potrebbe rimanere al Sassuolo con un progetto serio ed entusiasmante che possa rilanciarlo, con De Zerbi che potrebbe sfruttarlo da “falso nueve” o potrebbe partire, stavolta a titolo definitivo. Nei prossimi giorni Boateng incontrerà la dirigenza nero-verde per decidere il futuro.