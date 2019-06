Calciomercato Serie A, il punto: rebus portieri tra Roma e Milan, Inter scatenata, il Parma ci prova

Il calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo.

L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto di Danilo D’Ambrosio che potrebbe prolungare fino al 2022. Futuro in nerazzurro anche per Politano: l’Inter avrebbe trovato l’accordo col Sassuolo per il riscatto a circa 20 milioni di euro.

Rebus portieri tra Milan e Roma. Interrogativo Donnarumma in casa rossonera, ma la dirigenza avrebbe già pronte le alternative, che rispondono ai nomi di Cragno e Plizzari come secondo. Sensi è l’obiettivo ma piace anche Strootman. Ai giallorossi, invece, serve un portiere nuovo di zecca visto che Olsen ha deluso e verrà ceduto: nel mirino Anthony Lopes del Lione.

La Lazio è pronta a liberare gratis Radu nel caso in cui il difensore trovasse una nuova sistemazione, Tare intanto ha messo gli occhi su Diego Lainez, messicano di 19 anni che gioca nel Betis. Pronto a inserire nella trattativa, oltre a 3 milioni, anche Durmisi. Il Parma prova a trattenere Roberto Inglese, trattando con il Napoli, e a rinnovare il prestito – sempre con il club partenopeo – di Alberto Grassi. Sarà riscattato invece Sepe.