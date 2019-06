Calciomercato Serie A, le ultime trattative: Genoa scatenato, pazze idee di Torino e Lecce

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, nella giornata di oggi importanti trattative. Nel dettaglio negli ultimi minuti è arrivata la firma di Bani al Bologna, la trattativa era stata già impostata, adesso è arrivato il nero su bianco. Amir Rrahmani può considerarsi un calciatore dell’Hellas Verona, il difensore sarà in Italia già nelle prossime ore. Il Genoa ha superato la Sampdoria nella corsa al difensore Zapata, l’ormai ex Milan sarà un rinforzo importante per il club rossoblu. Pazza idea del Torino, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio per l’attaccante della Spal Petagna, nel mirino anche l’esterno Dimarco. La Roma si avvicina sempre di più al centrocampista Veretout, accordo ad un passo con la Fiorentina, intesa per poco meno di 25 milioni. Sfida Bologna-Genoa per Gerson, secondo la rosea al Lecce sono stati proposti Kasami e Asencio del Genoa.