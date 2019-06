Calciomercato Serie A, tutte le trattative – Il Sassuolo ci prova per Simeone, gli obiettivi delle neopromosse

Calciomercato Serie A – Non solo le big e i soliti nomi importanti, con il Napoli tra Koulibaly e James Rodriguez, l’Inter su Lukaku e la Juve su Pogba, ma anche le medio piccole del nostro campionato si muovono in vista della prossima stagione.

Il colpaccio importante, in attacco, lo vuole fare il Sassuolo: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport odierna, i neroverdi sarebbero sulle tracce del ‘cholito’ Simeone (con Duncan in direzione viola). E’ il nome nuovo oltre a quelli più contesi, tra cui Caputo, corteggiato anche dagli emiliani ma su cui è forte la concorrenza del Genoa. Rossoblu che puntano Pajac del Cagliari. Anche le neopromosse molto attive, con l’obiettivo di rendere competitive le rose per affrontare le più grandi. Il Brescia, che ha definito l’affare Joronen per la porta, punta Basta per la difesa e Paloschi per l’attacco. Per il Lecce sempre in piedi la trattativa per Burak Yilmaz, a centrocampo piace Acquah. Il Parma chiude per Kanoutè del Pescara mentre il Verona punta D’Alessandro, Reca e Valzania.