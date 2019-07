Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime trattative: si muove l’ambizioso Cosenza, scatenato il Bari

Non solo il calciomercato in Serie A, si muovono anche i club per rinforzare le squadre di Serie B e Serie C. Si muove l’ambizioso Cosenza, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ il tecnico Braglia ha richiesto l’ex Carpi Mbakogu ma il nome che stuzzica di più è quello di Federico Bonazzoli, nell’ultima stagione al Padova ma di proprietà della Sampdoria. Operazioni anche per un’altra calabrese, il Crotone. Addio con l’attaccante Budimir. In Serie C scatenato il Bari che vorrebbe comporre la coppia Antenucci-Moreo, quest’ultimo però non ha ancora dato l’ok al trasferimento. L’altro nome è quello di Ferrari del Genoa, 12 gol con la maglia del Piacenza, da battere la concorrenza del Monza. Il Catanzaro su Camporese mentre per l’attacco piace Eusepi.